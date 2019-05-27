https://news.day.az/unusual/1123833.html Видео с едущей на байке коровой взорвало Сеть - ВИДЕО
Видео с едущей на байке коровой взорвало Сеть - ВИДЕО
Неизвестный мужчина из Пакистана решил необычным способом перевезти свою корову. Для этого он посадил животное на мотоцикл, а сам устроился сзади и управлял байком.
На кадрах видно, что животное сидит в сером покрывале и спокойно переносит дорогу в таком экстремальном для него положении, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
При этом корову не смущает повышенное внимание других мотоциклистов, которые спокойно разговаривают с владельцем животного и снимают на смартфоны происходящее.
Пользователи Сети отметили, что для Пакистана такая ситуация - типичное явление.
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