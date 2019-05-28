Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Весь день звезды будут склонять к активным, энергичным действиям, однако организм будет активно противиться этому порыву, предпочитая отдыхать и расслабляться. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений в течение дня. Опоздать на встречу, забыть что-либо, ляпнуть что-то не то сегодня будет проще обычного. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.

Овен

Сегодня в жизни Овна возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Овну не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, "стрелка" на колготках, возникший на пустом месте спор... Все это и многое другое может ожидать Овна в этот непредсказуемый день. Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды гороскопа советуют Овну меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что его окружает. Проявив организованность, Овен положит конец нежеланным сюрпризам, оставив дверь открытой только для приятных неожиданностей.

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности! Чтобы начать путешествие в Матрицу, Тельцу достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм. Яркое воображение, которым наделяет Тельца сегодняшний день, сделает все остальное: Телец получит истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет ему отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией. Тем более что к решению конкретных задач день его все равно не склоняет.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа не советуют Близнецам браться за любые дела, где они вынуждены полагаться на других, - вольно или невольно окружающие способны их подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Близнецам сегодня придется решать, будь то рабочие или личные. Чтобы дела в течение дня продвигались гладко, Близнецам необходимо надеяться лишь на одного человека на свете: на себя самого. Ну а проекты, требующие слаженных коллективных действий, лучше отложить на потом.

Рак

Сегодня Рак рискует стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Раку сегодня придется выслушать свою порцию критики. Возможно, кто-то из окружающих будет недоволен его словами, внешним видом или продуктивностью работы. Кто бы это ни был, он об этом пожалеет: если Рака сегодня как следует разозлить, он не полезет за словом в карман и сумеет дать отпор обидчику!

Лев

Сегодня звезды гороскопа предвещают Льву отличный день, когда он способен демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой! При этом чем больше сложностей будет на его пути, тем лучше: Лев способен войти в боевой азарт, убирая с пути соперников и преодолевая преграды. Звезды гороскопа советуют Льву сегодня не мелочиться, а взяться за те дела, в которых он видит самый большой потенциал. Его энергичность и целеустремленность помогут ему сделать шаг навстречу успеху.

Дева

Сегодня отличительной чертой в гороскопе Девы может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя Деве сегодня будет сложно принять любое решение, даже если от нее потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух. Если же ситуация потребует от нее стремительных действий, Дева рискует "зависнуть" или совершить необдуманный шаг. Чтобы этого не произошло, сегодня ей необходимо сохранять хладнокровие. А лучше - избегать любых ответственных шагов.

Весы

Сегодня ситуация может заставить Весы отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно - о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды гороскопа советуют Весам смириться. Поступившись чем-то сегодня, Весы не пожалеют - со временем это способно приблизить их к цели и обеспечить успех. А вот чего Весам точно не стоит делать, так это жаловаться на свои проблемы окружающим. Помните, девяноста процентам людей ваши проблемы не интересны, а остальные десять рады, что они у вас есть.

Скорпион

Сегодня в гороскопе Скорпиона будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому, Скорпион будет склонен проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ним рядом. Сегодня он может взять кого-то под свою опеку, помочь делом или дружеским советом, выслушать. Впрочем, от такой благотворительности Скорпион не останется внакладе - благодарность окружающих поднимет Скорпиона и в чужих, и в собственных глазах.

Стрелец

Сегодня Стрелец может с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать им! Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Стрельцом, пусть даже из самых благих побуждений. Самому же Стрельцу будет труднее обычного сопротивляться влиянию извне: он способен выпускать инициативу из рук, предоставляя ее другим. Если Стрельцу не нравится такое положение дел, звезды гороскопа советуют ему проявлять твердость, говоря окружающим "нет" и мешая им сесть себе на шею.

Козерог

Сегодня день будет склонять Козерога к бурной деятельности, но ему необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров! Именно сегодня Козерогу легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность. Более того, из-за своей невнимательности Козерог может ошибиться даже на пустом месте, в вопросе, который он знает как свои шесть пальцев! Вот почему звезды гороскопа советуют ему сегодня взять тайм-аут и как следует отдохнуть. Ну а дела подождут - так будет надежней.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею посвятить как можно больше времени себе и всему, что ему нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Водолея приятной расслабляющей атмосферой, позволяя почувствовать гармонию с миром и собой. А вот в окружении большого количества людей - в рабочем коллективе или даже на дружеской вечеринке - Водолей будет ощущать себя не в своей тарелке. Сегодня ему просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой. Или с человеком, которого он любит.

Рыбы

Сегодня поведение Рыб во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют их запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если сегодняшний день не поставит перед Рыбами никаких сверхзадач, вроде аврала на работе или спасения мира, в их гороскопе будут преобладать апатия и лень. Однако достаточно случиться чему-то непредвиденному, как Рыбы покажут гораздо больше того, на что они обычно способны!