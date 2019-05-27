Сегодня Австралия занимает второе место в мире по добыче золота. Однако, согласно прогнозам экспертов, объёмы добываемого драгметалла сократятся в ближайшем будущем, если исследователи не отыщут новые месторождения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Любопытный подход предложили учёные из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO). Они предлагают использовать для поиска залежей благородного металла... грибы.

В ходе новой работы специалисты выяснили, что нитевидные грибы под названием фузарий остроспоровый (Fusarium oxysporum) являются в прямом смысле золотоносными. Учёные обнаружили, что если рассмотреть эти пушистые грибы под сканирующим электронным микроскопом, то можно увидеть, что их нити "инкрустированы" наночастицами золота.

Для исследований команда собрала колонии грибов, произрастающих на почвах неподалёку от рудника Боддингтон на западе Австралии, где добывают золото и медь.

Геохимические и другие анализы показали, что фузарий остроспоровый собирает золото посредством химических реакций, в которых участвуют подземные минералы. Производя супероксиды, гриб окисляет собранное золото, а затем производит другое химическое вещество, которое заставляет растворённое золото затвердевать вокруг нитей.

"Грибы могут окислять мельчайшие частицы золота и осаждать его на своих нитях. Этот циклический процесс может способствовать распределению золота и других элементов по поверхности Земли", - считает ведущий автор работы Цин Боху (Tsing Bohu).

Он напомнил, что грибы играют важную роль в деградации и переработке органических материалов, таких как листья и кора, а также в "круговороте" других металлов, включая алюминий, железо, марганец и кальций.

"Но золото настолько химически неактивно, что это взаимодействие является необычным и удивительным. Это нужно было увидеть, чтобы поверить", - поясняет исследователь.

Он признался, что пока неизвестно, какую именно роль в жизнедеятельности гриба играет "добытое" им золото. Однако эксперименты показали, что фузарий остроспоровый растёт и распространяется быстрее в среде, где присутствует этот благородный металл.

По мнению команды, это открытие может сыграть ключевую роль в поиске новых месторождений золота.

В дальнейшем специалисты намерены выяснить, действительно ли обширные колонии этих грибов являются признаком наличия золота под земной поверхностью.

Фузарий остроспоровый, к слову, широко распространён. Поэтому, если предположение учёных подтвердится, новый способ поиска благородного металла по "грибным маячкам", вероятно, поможет увеличить объёмы золотодобычи по всему миру.

Кстати, австралийские учёные давно ищут альтернативные пути развития этой отрасли. К примеру, ранее они обнаружили, что частицы золота содержатся в листьях и ветвях эвкалипта (корневая система деревьев "выуживает" их из почвы). Другими "золотодобытчиками" оказались термиты: они собирают драгоценный металл и запасают его в своих жилищах в довольно большом количестве.

На следующем этапе команда намерена продолжить изучение грибов и их генов, чтобы создать тест, выявляющий именно "золотоносные" штаммы. В конечном итоге поиск золота по "грибным подсказкам" может оказаться более рентабельным и экологичным, чем традиционное разведывательное бурение.

Кроме того, не исключено, что фузарий остроспоровый пополнит список биологических объектов, которые используются в качестве инструмента биоремедиации, то есть очистки воды, грунта и атмосферы. В данном случае учёных интересует процесс извлечения золота из различных отходов.

Статья австралийцев с более подробным описанием открытия опубликована в журнале Nature Communications.