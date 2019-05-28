Коэффициент интеллекта, как удалось выяснить ученым из Великобритании, может коррелировать с уровнями расслабленности и дисциплинированности - у расслабленных и недисциплинированных людей уровень IQ, как правило, выше, передает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru.

Сотрудники Университетского колледжа Лондона уверены, что их открытие объясняется достаточно просто - у людей, которые не склонны к беспокойству по пустякам, выше уверенность в собственных силах, и, соответственно, они более результативно проходят тесты на интеллект, а также лучше справляются с другими заданиями.

Плюс, людям с высоким от природы интеллектом не приходится слишком сильно напрягаться, чтобы достигать высоких практических результатов.

Соответственно, у них просто нет привычек, которые могли бы способствовать возникновению выраженной дисциплинированности.

"Мы провели исследование среди двух сотен людей и подтвердили свои предположения - обладателями высокого интеллекта чаще являются люди, которых не назовешь слишком дисциплинированными или слишком напряженными. Небрежность, неорганизованность, и даже некоторая импульсивность - вот черты, характерные для носителей высокого IQ", - цитирует авторов исследования информационный портал "Актуальные новости".

"Быстрый ум", как отметили ученые, позволяет обладателям высокого интеллекта получать желаемое без слишком сильного напряжения, поэтому недостаток дисциплины не является ограничивающим фактором для людей с высоким IQ.