Профессор Йельского университета США Венделл Валлах рассказал об угрозах, которые может создать искусственный интеллект. Он считает, что технологии опасные, когда с их помощью манипулируют, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Венделл Валлах сообщил, что пугает то, для каких целей человек будет применять искусственный интеллект. Если технология сможет управлять смертельными оружиями, тогда лучше отказаться от роботехники. Также профессор поделился, что главным страхом для него есть применение искусственного интеллекта для шпионажа.

По мнению ученого, вряд ли можно быстро создать что-то такое, что будет подобно мозгу человека. Темы морали и этики станут на пути к таким разработкам. Несмотря на это, коллеги профессора считают, что ученым понадобится около двадцати лет на создание искусственного интеллекта, как у человека.

Венделл Валлах считает, что технологии смогут быть полезными для человечества. Вопрос лишь в том, чтобы ограничить возможные опасности для мира.