Мы даже не представляем, сколько бесполезных вещей хранится у нас на кухне. Пришло время от них избавиться, а мы расскажем, что можно выкидывать уже сейчас.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Старые специи

Пакетики со специями хранятся на кухне годами. На самом деле со временем они теряют аромат, вкус и полезные свойства. А еще в специях часто заводится пищевая моль. Чтобы не переводить продукты зря, покупайте специи в маленьких упаковках.

Антипригарная посуда с царапинами

Такие сковородки и кастрюли уже не работают. Если на антипригарной посуде появились царапины, при готовке еда будет неизбежно прилипать. А еще поврежденное покрытие при нагревании начинает выделять в еду вредные вещества.

Губка для мытья посуды

Из-за влажной среды на губке очень быстро размножаются бактерии. После каждого мытья посуды губку лучше просушивать и менять не реже, чем раз в 1-2 недели.

Старые сладости

Старые вафли и пряники, которые лежат в кухонном шкафу уже три месяца, скорее всего прогоркли и испортились. Не стоит покупать сладости впрок.

Старое мясо в морозилке

У замороженных продуктов тоже есть срок годности. Безжалостно выбрасывайте все, что вызывает сомнение. Отдавайте предпочтение охлажденному мясу, его лучше покупать в день приготовления.

Трехлетний разрыхлитель

Старый разрыхлитель теряет свои свойства. Выбрасывайте просроченный порошок и купите новый. Вместо разрыхлителя можно использовать обычную соду, гашеную лимонным соком.