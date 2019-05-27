Накануне в Женеве прошла 72-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, и на ней приняли обновлённую Международную классификацию болезней (МКБ-11). Это означает, что игровое расстройство теперь официально признано заболеванием, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



ВОЗ представила черновик МКБ-11 ещё в августе прошлого года, но лишь сейчас эту классификацию рассмотрели и официально приняли. Теперь обновлённая классификация болезней вступит в силу 1 января 2022 года.



Для игровой индустрии этот документ важен из-за того, что в нём среди новых заболеваний оказалось указано "игровое расстройство" - так медики назвали зависимость от видеоигр, которая может оказать сильный негативный эффект на различные аспекты жизни больных.

Речь идёт о реальной зависимости от видеоигр, которую сам больной практически не может контролировать, и которая ведёт к пренебрежению всеми остальными сферами жизни и наносит вред самому игроку. Более того, для постановки диагноза такое обсессивное поведение должно удерживаться не менее 12 месяцев.

ВОЗ подчёркивает, что далеко не все заядлые геймеры страдают от игрового расстройства - эта болезнь касается лишь малой части игроков. Представители видеоигровой индустрии считают, что у ВОЗ нет достаточных оснований для внесения нового заболевания в список - они уже обратились к организации с просьбой пересмотреть решение.