Зулькаиф Чаудхари, 33-летний житель города Мултан (провинция Пенджаб, Пакистан) полгода назад купил львёнка и решил содержать его у себя в бунгало в качестве полноправного члена семьи, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Большинство людей не возражают, если их домашняя кошка свернется калачиком у кровати, но у этого человека есть свой домашний лев, разделяющий семейное ложе.

Зулькаиф Чаудхари купил детёныша льва шесть месяцев назад и дал царю зверей полную свободу действий в своем доме. Хозяин животного не боится за своего 2-летнего сына и оставляет его наедине с опасным зверем.

Лев, получивший имя Баббар, уже весит более 70 килограммов и каждый день съедает более 7 килограммов сырого мяса.

Зулькаиф разрешает своему хищному другу свободно перемещаться по территории шикарного бунгало, где у зверя есть собственная кровать с двумя матрацами и кондиционером.

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