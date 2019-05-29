В мире есть определенные препараты, которые вызывают у людей привыкание. Они запрещены. Но многие не знают, что не только они вызывают опасность зависимости. Некоторые продукты оказывают такое же воздействие на наш организм, как и опиаты. В результате от них можно стать серьезно зависимыми.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Шоколад

Вполне невинный продукт способен вызвать такую же зависимость, как и некоторые запрещенные препараты. Дело в том, что в этом сладком продукте кроме других микроэлементов содержатся теобромин и энкефалин, являющиеся стимуляторами. Теобромин, кроме того, оказывает на организм расслабляющее действие. Об эффекте, который оказывает энкефалин на организм, эксперты могут рассказать, лишь опираясь на исследования, проводимые на крысах. Интересно, что у животных, которых кормили шоколадом, происходил выброс энкефалина, возбуждающий рецепторы мозга точно так же, как, например, морфин и героин.

Кофе

Многие люди не представляют свое утро без кофе. И в течение дня часто позволяют себе еще пару-тройку чашек бодрящего напитка. Оправдывают себя тем, что кофе помогает им проснуться и чувствовать себя более бодрыми. На самом деле кофеин провоцирует выброс дофамина, который заставляет человека чувствовать себя хорошо. Его эффект приравнивается к тому, что вызывают запрещенные препараты.

Сахар

Еще один продукт, привыкание к которому может быть вызвано выбросом в организм человека мощной дозы дофамина. Со временем количество дофамина при потреблении сахара становится меньше, поэтому люди хотят потреблять продукты, богатые сахаром, больше. Зависимость от сахара может привести к тому, что у человека, страдающего "сахарной зависимостью", могут проявляться симптомы, похожие на те, что наблюдаются у людей, зависимых от опасных препаратов.

Сыр

Вряд ли потребление сыра может вызвать серьезную зависимость, но определенную ее степень развить вполне может. В сыре присутствуют опиатные молекулы казоморфинов (фрагментов казеина), которые вызывают тот же эффект, как героин и морфин. Снова в "игру" вступает дофамин, который и вызывает некоторую степень привыкания.

Мясо

Вегетарианцы часто удивляются, почему другие люди не могут легко отказаться от мяса. Те же в свою очередь не понимают, как можно лишить себя куска отличного бифштекса. Часто дело тут в зависимости. В мясе содержится гипоксантин, стимулятор, похожий на кофеин. Он заставляет человека чувствовать себя лучше, приносит удовлетворение. Как только вы пристраститесь к гипоксантину, вам необходимо будет потреблять каждый раз все больше мяса, чтобы снова почувствовать ту же степень удовлетворения.