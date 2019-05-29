Канадские ученые рассказали об опасности, которой могут грозить детям современные гаджеты, ставшие неотъемлемой частью жизни. Специалисты привели доводы, предостерегающие от поощрения ребенка соцсетями и видеоиграми. Как передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org, об этом пишет The New York Post.

Канадские ученые обратили внимание на растущую проблему зависимости детей от современных гаджетов, а также подчеркнули, что беда кроется отчасти и в самом подходе родителей к воспитанию детей. Взрослые сами за собой не замечают повышенную привязанность к играм или общению в соцсетях, при этом требуя от ребенка поступать обратным образом.

Кроме того, родители могут нанести вред ребенку, поощряя его видеоиграми или социальными сетями. Так зависимость можно только усилить, утверждают ученые. В этом случае эксперты провели аналогию со сладким, которое хоть и несет в себе вред для здоровья, но часто играет роль награды за хорошие поступки. В проведенном исследовании приняло участие 62 ребенка в возрасте от 1,5 до 5 лет, а также 68 родителей. Согласно сделанным наблюдениям, эксперты обнаружили, что в будни взрослые тратят на гаджеты около 2 часов, а на выходных и того больше. В свою очередь эти показатели детей составляют 1,5 и 2 часа соответственно. Отсюда последовал вывод, что ребенок подражает своим родителям, уделяя много времени гаджетам, потому требует от взрослых правильного примера.