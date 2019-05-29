Осенним днем 1990 года читателей советской прессы поразила статья под заголовком "Катя Майорова - мисс КГБ". Даже в эпоху гласности сотрудники Комитета государственной безопасности редко становились героями газетных публикаций. А уж в таком "легкомысленном" контексте главная спецслужба СССР никогда прежде не упоминалась.

Как перелает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Красавица на фоне Дзержинского

В конце восьмидесятых перестроечное советское общество словно бы заново открыло для себя женскую привлекательность. Страну захлестнула волна конкурсов красоты - "Московская красавица", "Мисс СССР" и их региональные клоны. Но даже на этом фоне новость о присуждении титула "Мисс КГБ" казалась сенсационной. Слишком уж закрытой структурой был орган госбезопасности и слишком зловещие слухи ходили вокруг красавиц-чекисток. Внешне привлекательных агентесс руководители КГБ называли "ласточками" - с их помощью плелись сети вокруг иностранных дипломатов и других ценных источников информации. Стратегия так называемой "медовой ловушки" заключалась в том, чтобы скомпрометировать человека интимной связью с "ласточкой", а затем шантажом или уговорами принудить его к сотрудничеству.

Неизвестно, приходилось ли победительнице конкурса "Мисс КГБ" Екатерине Майоровой принимать участие в подобных операциях. Однако внешние данные 21-летней девушки действительно были отменными. На фотографиях, сохранившихся в архиве ТАСС, предстает симпатичная зеленоглазая брюнетка с популярной в ту пору объемной прической и наложенными на щеки румянами. На одном из кадров улыбающаяся Майорова позирует на фоне портрета основателя ВЧК Феликса Дзержинского. Другой снимок был сделан на рабочем месте Майоровой - на нем она держит телефонную трубку. Не забыли "пиарщики" КГБ показать девушку и в условиях, приближенных к боевым - во время стрельб в тире и на занятиях в секции рукопашного боя.

"Люблю бананы и Джеймса Бонда"

Неудивительно, что Екатериной Майоровой заинтересовались находившиеся в Москве иностранные журналисты, которые надеялись выведать у "Мисс КГБ" что-либо о "внутренней кухне" советской спецслужбы. Одно из интервью девушка дала корреспонденту The Washington Post Дэвиду Ремнику.

"Передо мной стояла Катя Майорова - красавица в свитере из ангорской шерсти и обтягивающих итальянских джинсах. В присутствии офицера КГБ, отвечавшего "за связи с прессой", Катя ответила на мои вопросы - или, можно сказать, не ответила. По ее словам, конкурс красоты проводился "закрыто", тайной было даже число конкурсанток. Понятно, что никакого конкурса вообще не было. Я решил, что это разумелось само собой и не требовало пояснения. Но Катя для человека, "обученного убивать" и состоявшего в одной из самых страшных организаций в мире, была очаровательна", - вспоминал впоследствии журналист. О себе Майорова сообщила прессе, что ей нравится фильм "Унесенные ветром", она увлекается вязанием, из еды предпочитает бананы, а ее любимый мужчина - Джеймс Бонд.

Создание столь необычного информационного повода объяснялось достаточно просто. На фоне публикаций о неприглядной роли спецслужбы-наследницы ЧК репутация КГБ в советском обществе сильно пошатнулась. Председатель КГБ Владимир Крючков, возглавивший ведомство в 1988 году, стремился убедить весь мир, что его структура "перестроилась" и стала своего рода "министерством любви". Он давал многочисленные пресс-конференции и даже устраивал экскурсии на Лубянку. Избрание "Мисс КГБ", как считал Дэвид Ремник, стало очередным способом саморекламы для советской спецслужбы, переживавшей нелегкие времена. Информации о дальнейшей жизни Екатерины Майоровой и ее служебной карьере в открытом доступе нет.

В 1990-х - 2000-х годах ФСБ России практически не афишировало информацию о каких-либо внутренних конкурсах красоты, хотя во многих силовых структурах подобные мероприятия традиционно проводятся к 8 марта, в т. ч. на региональном уровне. Впрочем, бывают и исключения. Например, в 2017 году кубанские СМИ сообщали о проведении конкурса красоты сотрудниц Пограничного управления ФСБ, в котором участвовало 10 девушек.