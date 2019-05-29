Ученые давно доказали факт, что испытываемый человеком стресс отрицательно сказывается на состоянии здоровья, повышая риск развития опасных и даже смертельных заболеваний. Канадские психологи после изучения влияния негативных эмоций на организм разработали теорию, просчитав, какие из них наиболее опасны для людей.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

Психологи считают, что не только негативные, но и позитивные эмоции, испытываемые человеком на протяжении всей жизни, имеют влияние на состояние здоровья. К примеру, гнев не всегда опасен, в некоторых случаях он помогает в преодолении проблем и ускоренном принятии правильного решения, а вот длительная грусть может стать причиной развития депрессии. Специалисты проанализировали состояние организма и эмоции двух сотен добровольцев в возрасте от 59 до 93 лет, в результате выявив, частые проявления гнева повышают показатели маркера IL-6, что в итоге приводит к выбросу большего количества гормона стресса. Высокий показатель IL-6 может свидетельствовать о наличии у человека хронических недугов и даже онкозаболеваний.

Психологи отмечают, все люди разные, поэтому сила эмоций и последствия на организм также очень отличаются. Но в любом случае чувство оптимизма, любви к себе и занятия спортом способны укрепить здоровье в преклонном возрасте, снижая последствия, полученные в процессе жизни от испытанных негативных ощущений. Учёные считают, человек должен учиться управлять собственными эмоциями, к примеру, избегая стрессов или занимаясь специальной дыхательной гимнастикой.