Леопард устроил засаду на стадо антилоп возле водопоя - ВИДЕО
Кошачий хищник продемонстрировал своё охотничье мастерство туристу, запечатлевшему молниеносную атаку голодного зверя в южноафриканском национальном заповеднике Хлухлуве-Умфолози, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Антилопы гну, пришедшие к заболоченному водоёму, не подозревали, что хищный зверь, скрывающийся в кустах, давно дожидался их появления.
Турист, который первым обнаружил засевшего в засаде леопарда, запечатлел, как дикий зверь действовал наверняка и выбрал для атаки самую уязвлённую добычу.
Хищник напал на детёныша антилопы и не оставил ему никаких шансов на спасение.
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