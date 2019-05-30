Самой счастливой категорией людей в обществе являются незамужние и бездетные женщины, заявил ученый-бихевиорист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан.

Такой вывод он сделал на основе данных американского социального опроса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом пишет The Guardian.

Выяснилось, что незамужние женщины чувствуют себя более счастливыми. А вот дамы в браке чаще всего говорили, что счастливы, только если рядом находился супруг.

Если же они отвечали на вопросы в одиночку, то в основном жаловались на бытовые проблемы и сложности в отношениях.

Долан отметил, что незамужние и бездетные женщины счастливы как раз за счет отсутствия подобных проблем. Однако из-за давления общества, в котором признаком успеха считается создание семьи, ощущение счастья у одиноких женщин снижается.

При этом ученый отметил, что от брака в основном выигрывают только мужчины, которые после создания семьи ведут более размеренный образ жизни, меньше рискуют и больше зарабатывают.

Женщины же из-за различных забот получают от замужества меньше пользы. Кроме того, продолжительность их жизни ниже, чем у незамужних ровесниц.