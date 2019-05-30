Отказавшись от этих вещей, вы сможете позволить себе дополнительный отпуск.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Кофе с собой

Стаканчик кофе на вынос не стоит дешевле 3 манатов. Сколько таких стаканчиков вы выпиваете в неделю? В месяц? Попробуйте посчитать. Наверняка, покупка кофемашины окупится уже через пару месяцев.

Сувениры

Магнитики, календарики и статуэтки - совершенно бесполезные подарки, которые мы все равно привозим родственникам из путешествия. На эти деньги лучше, например, купить сестре местный крем или любую другую вещь, которая может пригодиться.

Диетические товары

Производитель думает, что достаточно наклеить на упаковку стикер "био" или "0% калорий" - и можно завышать цену. Только вот при ближайшем рассмотрении, эти батончики не так уж и полезны.

Фасованные продукты

Картошка в сетке стоит дороже - но не всегда хуже. Так зачем переплачивать?

Комедии в 3D кинотеатре

На 3D фильм стоит идти, чтобы посмотреть что-то зрелищное. Очередная комедия или драма в 3D-очках - трата денег.

Пластиковые пакеты

На пластиковых пакетах можно сэкономить. Помимо этого, пора начать заботиться об окружающей среде.