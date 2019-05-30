Учеными из США названы опасности воздействия на человека шума, и временная потеря слуха в данном перечне - далеко не самое серьёзное. Звуковые раздражители окружают современного человека повсюду - и дома, и в общественных местах.

Как передает Day.Az, об этом пишет dni24.com.

Между тем это чревато сбоями в работе систем организма, подчёркивают специалисты. Постоянно поддаваясь воздействию шума, человек становится раздражительным, у него учащается сердцебиение, поднимается уровень стресса, который сегодня считают одним из основных "виновников" нарушения здоровья. Кроме того, из-за регулярного воздействия на человека громких звуков он начинает хуже мыслить и медленно принимать решения.

Специалисты рекомендуют для собственной защиты от шума, в первую очередь, приобрести беруши и использовать их при первой же необходимости - например, во время посещения спортивных мероприятий. Также не стоит стесняться просить персонал кафетерия делать временами музыку тише. Кардинальным решением может стать даже переезд из шумного района в более спокойный.