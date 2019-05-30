Суть клятвенных заверений "законников" сводится к обязательствам чтить воровской закон и понятия, с ним связанные. Как правило, за нарушение подобной клятвы грозит смерть, причем эта деталь оговаривается вором непосредственно при произношении слова чести.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Виктор Пирожков, доктор психологических наук, заслуженный работник МВД СССР, в своей работе о российской криминальной субкультуре подчеркивает, что поклявшиеся воры делятся на "забожившихся" и "пробожившихся". Первые держат данное ими слово чести, вторые его нарушили. Практически все воровские клятвы асоциальны и с криминальным значением. Содержание таких обетов не предполагает компромиссов, оно сурово и однозначно по формулировкам.

Пирожков делит воровские клятвы на 3 основные группы: общие ("забожившийся" дает обет верности воровскому закону), частные (касаются заверения исполнить какое-то определенное дело - к примеру, отдать проигранное в карты) и проверочные (подозреваемый в "косяке" божится, что не совершал ничего противного воровскому закону).

Авторитетное информагентство "Прайм Крайм" в одном из своих материалов подтверждает, что клятва верности преступному миру - неотъемлемая составляющая ритуала коронации "вора в законе". Писатель Николай Трус в книге "Символика тюрем" приводит содержание этой клятвы, которая, судя по упоминанию в ней "чекистов", родилась еще в 30-е годы ХХ века. Кандидат в "законники", давая обет верности "семье" (преступному сообществу), обещает быть достойным вором и не сотрудничать с представителями правоохранительных органов.

Еще один вариант такой клятвы, более современный, содержит обязательство отречься от мирских связей (прежде всего, родственных, семейных), целиком и полностью посвятить последующую жизнь интересам братвы и соблюдению воровского закона. Самая первая фраза данной клятвы - заверение в том, что "вор в законе" умирает для всех тех, кто не живет по понятиям и законам криминального мира. В подобном обещании может быть дополнение о необходимости уважать более старших (по возрасту) "воров в законе".

В телесериале "Черная кошка" один из его героев, художник Андрей Гаранин, в лагере становится "вором в законе", предварительно произнося клятву: "Я мертв. Я, Андрей, арестант, родства не помнящий, клянусь быть честным вором, служить воровскому братству, жить по воровской идее и с воровского ремесла, не иметь семьи, не работать, не идти в услужение, не торговать, не "мокрить" (не убивать самому), не подчиняться власти, чтить и исполнять волю старших воров. Если я предам или нарушу клятву, то приму смерть от рук любого вора".

С точки зрения соблюдения норм и правил воровского закона эта коронация выглядит сомнительно: Андрей Гаранин, судя по сюжету сериала, "первоход", серьезных заслуг в воровском мире не имеет.

В романе Евгения Сухова "Я - вор в законе" "законник" Варяг клянется на могиле другого авторитета Фотона. Содержание клятвы сводится к обещаниям "продолжить дело [Фотона]", чтобы стать по статусу хотя бы немного похожим на этого покойного. И, в завершение, - традиционный обет "законника" не отступаться от воровских принципов - лучше положить жизнь, отстаивая их.