Уфологи из Англии с восторгом узнали о том, что инопланетяне продолжают радовать их новыми рисунками на полях, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Не так давно таинственное послание появилось среди посевов в городе Уорминстер. Правда, эксперты несколько разочарованы скудным дизайном - это всего лишь круг, обведённый толстым кольцом, а потом более тонким кольцом, плюс две сферы по бокам рисунка. Впрочем, уфологи уже задокументировали первую в этом году инопланетную весточку и надеются, что дальше картины гостей из космоса станут куда оригинальнее.

Ажиотаж, который подняли вокруг круга на поле любители таинственного, вызывает усмешки у скептиков, которые уверены, что рисунки делаются шутниками и являются творениями вполне земного происхождения.

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