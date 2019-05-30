Когда дети заболевают, перед родителями встаёт множество проблем, одной из которых становится приём лекарств, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Казалось бы, в наше время есть немало микстур, созданных специально для привередливых маленьких пациентов, а потому обладающих довольно приятным вкусом. Однако, дети хитры и капризны - они ни за что не возьмут в рот лекарство, каким бы вкусным и сладким оно ни было.

На помощь всем родителям пришла молодая жительница Китая, которая прекрасно научилась обманывать своего сынишку. Мать семейства опубликовала в интернете несколько популярных видеороликов, и зрители восхитились тем, как ловко она заставляет отпрыска принять микстуру, замаскированную под другие, более любимые ребёнком продукты.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.