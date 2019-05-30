В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall прошёл показ французского комедийного фильма "Плейбой под прикрытием" с профессиональным азербайджанским дубляжом студии Cinemazadeh, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди гостей были медийные лица и представили шоу-боманда. Поддержку в организации мероприятия оказали Cinemazadeh и Cinema Distribution. На открытии актеры, которые озвучивали фильм, рассказали о работе над картиной и поделились впечатлениями.

Фильм озвучили Ислам Мехралиев, Оксана Расулова, Аллахверди Йолчиев, Эмин Насирли, Эркин Эргин, Вюсал Гаджи-Кадыр, Вюгар Гусейнов, Самир Алескеров, Азада Аббасова, Рагим Рагимов, Ясамен Малик, Камилла Бабаева, Азер Айдемир, Гюльнара Зулалова, Гюнель Иманова, Ниджат Алескеров, Айсун Алескерова и Айнур Ахундзаде.

Режиссёр дубляжа Самир Алескеров, редактор Вугар Гусейнов, звукорежиссер Орхан Агаларов, звукооператор Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер Алисаттар Кулиев, главный продюсер Джафар Ахундзаде.

Режиссер фильма "Плейбой под прикрытием" - Филипп Лашо. В главных ролях Филипп Лашо, Элоди Фонтан и Памела Андерсон. Сюжет: Ники Ларсон - супердетектив и самый крутой телохранитель в мире, известный как Городской Охотник, получает на руки запутанное дело. По просьбе своей эффектной и неприступной напарницы сыщик соглашается взяться за работу. Теперь плейбою под прикрытием предстоит отправиться в Монако - на территорию больших денег и красивых женщин...Его ждет опасная миссия - найти похищенный парфюм, который делает привлекательным для противоположного пола любого, кто им пользуется...