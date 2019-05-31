Отношения всегда требуют компромиссов, однако есть ряд моментов, которые женщина должна обязательно учитывать, если она хочет построить здоровые отношения со своим партнером.

Еще несколько веков назад женщина, вступающая в брак, принимала такие условия, от которых мы сейчас приходим в ужас. Получается, женщина была всего лишь приложением к мужчине, поддерживая его статус. В ее обязанности входило рождение детей, поддержание уюта в доме и много других вещей, которые не зависили от желаний самой женщины. Хорошая жена практически не имела права голоса и во всем слушалась своего мужчину.

Как передает Day.Az, об этом пишет WomanHit.ru.

К счастью, эти времена давно прошли, и у женщины столько же прав, как и у современного мужчины. Женщина может позволить себе не только вставить слово в очередной ссоре, но и даже развестись, если отношения перестают ее удовлетворять.

Мы расскажем, на какие условия никогда не нужно идти, даже если мужчина клянется вам в вечной любви.

Жертвовать своими интересами и принципами в угоду мужчине

Конечно, без компромиссов очень сложно сохранить отношения, где каждый партнер будет чувствовать себя комфортно. Однако во всем нужно знать меру: полное подчинение мужчине может закончится не идеальным союзом, а подавлением вашей личности в пользу своих желаний. Когда мужчина поймет, что вы готовы отказаться от всего ради него, он начнет использовать вашу любовь против вас самой, а именно - манипулировать.

Как советуют психологи, уступать друг другу можно лишь в мелочах, но такие серьезные решения, как, например, беременность, должны принимать обе стороны, причем вы этом вопросе последнее слово должно быть за женщиной.

Кроме того, когда вы отказываетесь от своих самых главных желаний, пусть даже ради любимого мужчины, через некоторое время ваша злость на него приобретет реальную форму и вы просто возненавидите этого человека.

Вы не обязаны любить его родителей

Родители для большинства людей - святое. А для практически каждого мужчины мама - идеал женщины, к которому должна стремиться его будущая жена.

Если у вашего мужчины тесная связь с мамой, общения с ней вам не избежать, как и ее советов по ведению хозяйства. Здесь важно найти подход к будущей или настоящей свекрови, чтобы в моменты совместного времяпрепровождения не произошел конец света.

Однако вы совершенно не обязаны любить его родителей. Да, уважать их нужно хотя бы за то, что они подарили вам такого мужчину, но безумной любви к себе они просто не имеют права требовать, как и ваш партнер.

Терпеть измены

В обществе давно укоренилось мнение, что мужчине простительно периодически совершать набеги на вражескую женскую территорию. Он же полигамен. С такой установкой трудно бороться, особенно, когда люди, поддерживающие эту теорию, есть в вашем окружении. Они будут вас убеждать, что мужчина просто оступился, ему нужно дать шанс, да и вообще - с кем не бывает.

Тут важно понять: мужчина, пусть и на короткий срок, променял вас на другую женщину. Просто потому что захотел. Никакие отговорки в этом случае не действуют, ведь под дулом пистолета его никто не заставлял ложиться в постель с чужой женщиной.

Подумайте сами, сможете ли вы жить с предателем и постоянно вспоминать этот эпизод в самый неподходящий момент? Вряд ли. Поэтому не подавайтесь ни на чьи уговоры - если ваш мужчина посчитал измену нормальным явлением, почему бы вам не найти другого мужчину, для которого такое поведение будет неприемлемым?

Как видите, любые отношения требуют от нас проявления характера, когда это необходимо. В нужный момент вы просто должны решительно сказать "нет", тогда ваш мужчина будет понимать ваши границы, и еще больше начнет уважать.