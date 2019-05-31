Установленная в новозеландском баре камера наблюдения запечатлила не самое удачное начало рабочего дня официанта. Парень взял в руки поднос с пивом и понёс его клиентам, но в какой-то момент один из бокалов упал, а за ним и все остальные, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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