https://news.day.az/unusual/1125027.html Когда рабочий день не задался с самого утра - ВИДЕО
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Когда рабочий день не задался с самого утра - ВИДЕО
Установленная в новозеландском баре камера наблюдения запечатлила не самое удачное начало рабочего дня официанта. Парень взял в руки поднос с пивом и понёс его клиентам, но в какой-то момент один из бокалов упал, а за ним и все остальные, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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