В бейсболе существует традиция символической первой подачи, которую обычно выполняют звезды или просто прославившиеся в чем-то люди, болеющие за одну из команд. Именно поэтому первая подача порой проходит совсем не так, как она задумывалась. Главной героине этого ролика удалось удивить своей подачей не только зрителей, но и спортсменов и комментаторов на стадионе, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Перед недавней игрой команд "Чикаго Уайт Сокс" и "Канзас-Сити Роялс" в роли подающего игрока выступила женщина, признанная лучшей сотрудницей месяца в чикагском бейсбольном клубе. Принимающий мяч игрок был уверен, что женщина не сможет его удивить, однако ей это всё-таки удалось. Вместо того, чтобы бросить мяч в сторону спортсмена, женщина случайно запустила его прямо в фотографа, который снимал этот момент.

Курьезный инцидент попал на видео и вскоре разошелся по социальным сетям.

Владелец дорогостоящей аппаратуры позже заявил, что ни он, ни его фотоаппарат серьёзно не пострадали.

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