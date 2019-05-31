В Сети обнаружилась новая хвостатая звезда - персидский кот по кличке Луи, который может побороться за звание нового Угрюмого кота. Об этом сообщает газета Daily Mail.

6-летний питомец проживает в американском городе Остин Штата Техас. Его хозяйка Мишель ведет его страницу в "Инстаграме", на которую подписаны около 3 тысяч человек.

Мишель рассказывает, что несмотря на то, что у ее любимца такая сварливая мордочка, он очень любит играть и обниматься, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Напомним, сам знаменитый Угрюмый кот (на самом деле это кошка по кличке Соус Тардар) умер 14 мая в 7-летнем возраста от инфекции мочевого пузыря.

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