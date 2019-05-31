В соцсетях стало популярным видео с модного показа скандинавского дизайнера Фредрика Тьерандсена (Fredrik Tjaerandsen), который состоялся в Британии в рамках конкурса L'Oreal Young Talent Awards. Модели вышли на подиум в гигантских воздушных шарах, которые вскоре сдуваются и превращаются в своеобразные костюмы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Зрителям понравилось шоу, а интернет-пользователи уже выразили готовность примерить такую инновационную одежду. Ролик опубликовала в своём Instagram Джулия Хоббс (Julia Hobbs) - главный редактор журнала Fashion & Trends - и подписала его так: "Когда я говорю, что буду готова через пять минут".

И пока эксперты отмечают креативность и большой потенциал молодого дизайнера, в соцсетях вовсю обсуждают необычные наряды-трансформеры.

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