https://news.day.az/unusual/1125110.html Впечатляющее футуристическое шоу с участием 526 беспилотных дронов - ВИДЕО
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Впечатляющее футуристическое шоу с участием 526 беспилотных дронов - ВИДЕО
Международная выставка цифровых технологий China International Big Data Industry Expo 2019 в китайской провинции Гуйчжоу открылась масштабным шоу с участием летающих дронов. 526 аппаратов взлетели в ночное небо и стали соединяться в десятки объемных фигур.
Над шоу работали 80 человек, а на его подготовку ушло 112 дней. Дронами управлял компьютер, заранее запрограммированный командой инженеров, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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