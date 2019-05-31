Международная выставка цифровых технологий China International Big Data Industry Expo 2019 в китайской провинции Гуйчжоу открылась масштабным шоу с участием летающих дронов. 526 аппаратов взлетели в ночное небо и стали соединяться в десятки объемных фигур.

Над шоу работали 80 человек, а на его подготовку ушло 112 дней. Дронами управлял компьютер, заранее запрограммированный командой инженеров, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



