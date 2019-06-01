Сегодня звезды гороскопа не слишком благоприятны для переговоров, поиска компромиссов и даже для обычных совещаний, зато этот день прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Если сегодня вы захотите поспорить или даже просто возразить кому-либо, лучше отложите это на потом. В этот день даже небольшая размолвка может неожиданно перерасти в затяжную ссору с непредсказуемыми последствиями. А вот для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее - вложений, сделок, крупных покупок - день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.

Овен

Сегодня Овен может демонстрировать упрямство: его практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать его также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Овен сегодня способен горы свернуть. Гораздо хуже, если Овен разменяет свои могучие силы на пустячные вопросы или начнет воротить все, что ему в голову взбредет. Последствия его импульсивных поступков сегодня могут оказаться разрушительнее цунами!

Телец

Сегодня Телец способен демонстрировать фатализм во всем, за что бы он ни взялся, действуя под девизом: "Чему быть, того не миновать!". Есть вероятность того, что в каких-то делах Телец может неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет его в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Тельцу надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самому не плошать. Если сегодня он будет добросовестно выполнять все, что от него зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют испытать чувство разочарования в чем-то или в ком-то. Возможно, Близнецы столкнутся с потерей, или какой-то человек не оправдает их ожиданий, либо же события будут развиваться не так, как хотелось бы им. Звезды гороскопа советуют Близнецам поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что им не по нраву. Скорее всего, их ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья - это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Близнецы почувствуют себя намного счастливее!

Рак

Сегодня гороскоп Рака благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет его сегодня там, где Рак может на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Рака к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Сегодня успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одинокого Рака сегодня есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

Лев

Сегодня звезды гороскопа предвещают Льву день, благоприятный для запуска новых проектов. Дела, начатые сегодня, будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Лев может сегодня смело совершить шаг, на который, возможно, давно не мог решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт - любое судьбоносное дело в руках Льва сегодня будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Дева

Сегодня Дева может почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет ее душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Девы будет вершиться несправедливость, она готова ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что справедливость - это хорошо, но главное сегодня - не дать "слабым и притесняемым" потихоньку сесть себе на шею.

Весы

Сегодня у Весов есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в их пользу, и не исключено, что в каком-то проекте их ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Сегодня звезды гороскопа дарят Весам энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом они могут только побеждать!

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа предвещают Скорпиону день, когда от его слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Скорпиону придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в его судьбе. Впрочем, даже незначительные сегодняшние поступки способны сыграть в жизни Скорпиона немалую роль. Так что ему необходимо следить за тем, что он сегодня говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к нему вернутся.

Стрелец

Сегодня в общении с людьми у Стрельца возможны любые крайности! Он способен легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны ему. Или же наоборот, может сам давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, сегодня отношения Стрельца с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Стрельцу стоит поискать в общении золотую середину!

Козерог

Сегодня - отличный день, который подарит Козерогу заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Козерогу достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к нему, судьба - подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи - все это и многое другое может ожидать сегодня Козерога в полном соответствии с поговоркой: "Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении".

Водолей

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Водолею посвятить своей семье и друзьям, ведь именно они - главная ценность в жизни. День не склоняет его к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми он сможет в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут сегодня Водолею умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Водолей одинок, сегодня у него есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

Рыбы

Сегодня тяга Рыб к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Рыб может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ними рядом, Рыбы способны подробно поделиться своими мыслями на любую тему - о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ними в спор: сегодня Рыбы могут принять любое возражение чересчур близко к сердцу.