В социальных сетях набирает популярность видео с девочкой из Тарко-Сале, которая плывет на плоту по городу. Судно находчивая школьница, по-видимому, соорудила из подручных материалов, передает Day.Az.

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