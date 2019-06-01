https://news.day.az/unusual/1125346.html Девочка прокатилась на плоту по луже и стала интернет-звездой - ВИДЕО
Девочка прокатилась на плоту по луже и стала интернет-звездой - ВИДЕО
В социальных сетях набирает популярность видео с девочкой из Тарко-Сале, которая плывет на плоту по городу. Судно находчивая школьница, по-видимому, соорудила из подручных материалов, передает Day.Az.
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