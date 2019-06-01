Ежегодно в первый день лета, 1июня, отмечается Международный день защиты детей. Этот большой праздник отмечается во всем мире и кинотеатр премиум-класса CinemaPlus Gənclik Mall, традиционно организовав развлекательную программу для своих маленьких зрителей из детского приюта Союза детей Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Около 60 детей приняли участие в шоу-программе с Белоснежкой и Бэтменом. Затем юные зрители посмотрели анимационный фильм "Весёлая ферма", профессионально дублированный на азербайджанский язык студией Cinemazadeh. Поддержку в организации мероприятия оказало агентство по организации детских мероприятий EventsLab.

Анимационный фильм дублировали Эркин Эргин, Вюсал Гаджи-Кадыр, Гюльнара Зулалова, Кямаля Пириева, Ислам Мехралиев, Самир Алескеров, Ниджат Алескеров и Азер Кулиев.

Режиссёр дубляжа - Самир Алескеров, главный редактор - Вугар Гусейнов, перевод и редактор - Вюсал Ахмедзаде, звукорежиссер - Орхан Агаларов, звукооператор - Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Алисаттар Гулиев, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режиссером семейного анимационного фильма является Лизе И. Осволл. Сюжет: Корова по имени Клара живет в городе и мечтает стать большой звездой. На летние каникулы она приезжает погостить к родителям на ферму. Там она решает прославить ферму, став лучшим кулинаром. Вместе с друзьями, местными жителями: бычком - рэпером Гутом, курицей Чикколиной и другими она приступает к работе, хотя кое-кто в этом ей хочет помешать.