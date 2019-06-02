Если бы молодой Иосиф Сталин не увлёкся революционными идеями, он принял бы духовный сан. Однако этому, как известно, не суждено было случиться. В мае 1899 года будущий "отец народов" покинул православную Тифлисскую духовную семинарию, проучившись в ней больше 4 лет. Что же стало причиной отчисления семинариста Джугашвили?

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Пропуск экзаменов

Официально Сталина отчислили, как было указано в документах, из-за "неявки на экзамены по неизвестной причине".

Такое строгое решение руководства без попытки установить обстоятельства отсутствия на экзамене говорит о том, что Сталин был на плохом счету в семинарии. Как минимум из-за слабой успеваемости.

В начальный период обучения уроженец Гори получал отличные оценки. Богословие, греческий, русский и грузинский языки давались ему одинаково легко. Однако уже с третьего класса он стал учиться гораздо хуже, а на четвёртом был даже вынужден держать переэкзаменовку.

Нехватка средств

В 1902 году Сталин письменно сообщил надзирателям Батумской тюрьмы, что вынужден был уйти из семинарии "по неимению средств". Он объяснил, что потерял право на казенную стипендию, из-за чего не смог продолжать обучение.

Впрочем, революционер явно утаил причины своего на тот момент бедственного финансового положения. Лишить стипендии Сталина могли лишь по существенным причинам.

Стычки с преподавателями

Одной из таких причин было дурное поведение. Согласно записи в семинарском журнале, однажды, например, ученик пятого класса был уличён в непочтительном отношении к "начальствующим лицам". За это ректор распорядился на 5 часов посадить Джугашвили в карцер. Этот случай был не единственным: только с октября 1898 по январь 1899 года Сталин попадал в карцер 5 раз и 2 раза получал строгие выговоры, имея стабильную "тройку" по поведению.

Одним из тех, с кем у семинариста могли возникнуть проблемы, считают инспектора Дмитрия Абашидзе, от которого руководству учебного заведения, предположительно, стало известно о подпольной деятельности будущего священника.

"У товарища Сосо произошла большая стычка с Абашидзе, которому наконец-то удалось поймать товарища Сосо за чтением нелегальных книг, после чего Сосо был уволен из семинарии", - писал тбилисский знакомый Сталина Поликарп Талаквадзе.

Судя по сохранившейся записи Абашидзе, Джугашвили не просто читал запрещённые книги, но и делал это публично вслух для других воспитанников семинарии.

Участие в марксистских кружках

Известно, что впервые с марксизмом Сталин соприкоснулся в 17-летнем возрасте, как раз в период обучения в семинарии. Уже в 1895 году он пытался связаться с революционерами, бывшими в ссылке.

Впоследствии советский вождь рассказывал писателю Эмилю Людвигу, что в семинарии царил "издевательский режим", а обучение велось "иезуитскими методами", что и стало основной причиной его ухода в оппозицию. Вероятно, Сталин имел в виду практиковавшиеся обыски и полное отсутствие личной свободы.

Продолжая учёбу, семинарист возглавляет в это время социалистический кружок железнодорожных рабочих, ведёт среди них "образовательную" работу. В 1932 году в анкете Сталин прямо написал, что причиной его отчисления стала пропаганда марксизма.