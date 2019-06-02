Ученые раскрыли тайну происхождения алмазов
Ученые из австралийского университета Маккуори определили, что алмазы появляются из переработанного океанического дна. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте университета, передает Day.Az со ссылкой на slovodel.com.
Специалисты рассказали, что алмазы - это кристаллы углерода, образование которых происходит под земной корой в древних слоях мантии. На поверхность они поднимаются с помощью особых вулканических извержений через кимберлитовые трубки. В то время как драгоценные алмазы образуются из чистого углерода.
Так называемые волокнистые алмазы обладают меньшей привлекательностью для ювелиров. Эти алмазы содержат следы натрия, калия и других минералов. Волокнистые алмазы используются в технических целях, например, для изготовления инструментов.
Ученые провели серию экспериментов. Образцы морских отложений были опущены в сосуд с перидотитом. Этот вид породы наиболее часто встречается в той части мантии, где образуются алмазы. Специалисты зафиксировали идеальные условия для формирования алмазов, которые включали определенную температуру и давление. Эти параметры соответствовали глубине 120-180 метров ниже поверхности земли.
В процессе исследования ученые зафиксировали образование соли в породе с балансом натрия и калия, который близок балансу, обнаруженному в волокнистых алмазах.
Таким образом, геологи с помощью эксперимента продемонстрировали процессы, которые приводят к образованию алмазов.
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