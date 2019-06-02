Ученые из австралийского университета Маккуори определили, что алмазы появляются из переработанного океанического дна. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте университета, передает Day.Az со ссылкой на slovodel.com.

Специалисты рассказали, что алмазы - это кристаллы углерода, образование которых происходит под земной корой в древних слоях мантии. На поверхность они поднимаются с помощью особых вулканических извержений через кимберлитовые трубки. В то время как драгоценные алмазы образуются из чистого углерода.

Так называемые волокнистые алмазы обладают меньшей привлекательностью для ювелиров. Эти алмазы содержат следы натрия, калия и других минералов. Волокнистые алмазы используются в технических целях, например, для изготовления инструментов.

Ученые провели серию экспериментов. Образцы морских отложений были опущены в сосуд с перидотитом. Этот вид породы наиболее часто встречается в той части мантии, где образуются алмазы. Специалисты зафиксировали идеальные условия для формирования алмазов, которые включали определенную температуру и давление. Эти параметры соответствовали глубине 120-180 метров ниже поверхности земли.

В процессе исследования ученые зафиксировали образование соли в породе с балансом натрия и калия, который близок балансу, обнаруженному в волокнистых алмазах.

Таким образом, геологи с помощью эксперимента продемонстрировали процессы, которые приводят к образованию алмазов.