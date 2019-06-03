Можно бесконечно восхищаться подлостью и наглостью антагонистов, восхищаться или ужасаться их внешностью, покрываться мурашками от одного их упоминания, но стоит лишь один раз увидеть антигероев вне кадра, как становится ясно - это всего лишь отлично прописанные герои, которых играют первоклассные актеры. В список вошли несколько кукол, без которых топ был бы неполным. Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru представляет вам 15 забавных фотографий кинозлодеев.