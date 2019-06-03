Джеймс Сиссон (James Sisson) и Эшли Шмидер (Ashley Schmieder) из Сиэтла всегда мечтали об особенной свадебной церемонии, именно поэтому они стали первой в мире влюблённой парой, связавшей себя узами брака в базовом лагере Эвереста, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru.

На подготовку к путешествию у Джеймса и Эшли ушел целый год. Всё это время они не вылезали из спортзала, чтобы должным образом подготовиться к предстоящему восхождению..