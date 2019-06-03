18 человек, которым было очень скучно на работе
К чему приводит скука на работе?
Пожалуй, у каждого, кто ходит на работу, бывают дни, когда работать совершенно не хочется. Зато именно в это время в голову приходят просто гениальные идеи, которые помогают убить время. А результатом таких творческих изысканий становятся по-настоящему эксклюзивные вещицы.
"Картофельный портал"
Когда к скучающему инженеру попала пачка чипсов Pringles.
"Творческий подход"
Оказывается, в книжных магазинах работают невероятно творческие люди с неисчерпаемой фантазией.
"Стальной помощник"
Механик, заскучавший на работе, решил проявить свой художественный талант.
"Офисное сафари"
Работа - не волк, а вот коллеги могут запросто "озвереть" от томительной офисной скуки.
"Восстание канцелярских принадлежностей"
От нестерпимой скуки еще и не такое можно выдумать...
"Бумажный креатив"
На создание персонажа видеоигры Боузера ушло много разноцветных стикеров и... оплачиваемого рабочего времени.
"Клубника в косметическом салоне"
Длительная процедура очистки от семечек выполнена успешно!
"Наглядный пример"
Макеты Земли, Луны и производительности труда моего коллеги за сегодняшний день.
"Прирожденный талант"
В овощном отделе, скорее всего, навел порядок отчаянно заскучавший Зорро.
"Новые грани"
Как бездельничать на работе, не привлекая внимания коллег и начальства.
"Машинка Флинтстоунов"
И как теперь объяснить появление этого каменного транспортного средства начальнику?
"Собака из волос"
Вот чем иногда занимаются скучающие парикмахеры на работе в ожидании клиентов.
"Свадебный подарок менеджеру"
В рабочее время можно заниматься очень полезными делами - например, собственноручно декорировать каску для важного события в жизни прекрасной коллеги.
"Нескучная проволока"
Во время очередной скучной смены был создан новый вид из класса паукообразных - меднопроволочный скорпион.
"Скучные будни ветеринара"
Иногда скука бывает даже полезной - и ветеринар развлекся, и песику было уже не так одиноко.
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