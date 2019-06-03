К чему приводит скука на работе?

Пожалуй, у каждого, кто ходит на работу, бывают дни, когда работать совершенно не хочется. Зато именно в это время в голову приходят просто гениальные идеи, которые помогают убить время. А результатом таких творческих изысканий становятся по-настоящему эксклюзивные вещицы.

"Картофельный портал"

Когда к скучающему инженеру попала пачка чипсов Pringles.

"Творческий подход"

Оказывается, в книжных магазинах работают невероятно творческие люди с неисчерпаемой фантазией.

"Стальной помощник"

Механик, заскучавший на работе, решил проявить свой художественный талант.

"Офисное сафари"

Работа - не волк, а вот коллеги могут запросто "озвереть" от томительной офисной скуки.

"Восстание канцелярских принадлежностей"

От нестерпимой скуки еще и не такое можно выдумать...

"Бумажный креатив"

На создание персонажа видеоигры Боузера ушло много разноцветных стикеров и... оплачиваемого рабочего времени.

"Клубника в косметическом салоне"

Длительная процедура очистки от семечек выполнена успешно!

"Наглядный пример"

Макеты Земли, Луны и производительности труда моего коллеги за сегодняшний день.

"Прирожденный талант"

В овощном отделе, скорее всего, навел порядок отчаянно заскучавший Зорро.

"Новые грани"

Как бездельничать на работе, не привлекая внимания коллег и начальства.

"Машинка Флинтстоунов"

И как теперь объяснить появление этого каменного транспортного средства начальнику?

"Собака из волос"

Вот чем иногда занимаются скучающие парикмахеры на работе в ожидании клиентов.

"Свадебный подарок менеджеру"

В рабочее время можно заниматься очень полезными делами - например, собственноручно декорировать каску для важного события в жизни прекрасной коллеги.

"Нескучная проволока"

Во время очередной скучной смены был создан новый вид из класса паукообразных - меднопроволочный скорпион.

"Скучные будни ветеринара"

Иногда скука бывает даже полезной - и ветеринар развлекся, и песику было уже не так одиноко.