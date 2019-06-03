Вероятно, многие видели эти исторические снимки в оригинальном черно-белом исполнении. Но энтузиасты решили раскрасить их - и они заиграли новыми красками. В прямом смысле, передает Day.Az со ссылкой на supercoolpics.com.

Писатель Марк Твен, 1907 год.

Духовный лидер Малкольм Икс и боксер Муххамед Али. Нью-Йорк, 1963 год.

Актриса Одри Хепбёрн, середина 1950-х.

Художник Пабло Пикассо на фоне своей картины "Кухня".

Гитарист и певец Джимми Хендрикс.

Актер и режиссер Клинт Иствуд.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Джазмен Луис Армстронг и его четвертая и последняя жена Люсиль.

1961 год. Нацистские лидеры Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс, 1943 год.

Актер Чарли Чаплин. Не в роли.

Высадка в Нормандии, 6 июня 1944 года.

Актриса Мэрилин Монро.

Британские солдаты отправляются на западный фронт, 1939 год.