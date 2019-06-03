В Сети появилось видео, на котором тренировку в спортивном зале для пришедших проводит золотистый ретривер, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На кадрах видно, как собака лежит в центре зала, выполняя упражнение "Велосипед". Вокруг животного этот элемент повторяют десятки людей.

Пользователи отметили, что им бы тоже не помешал такой тренер.

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