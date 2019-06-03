Мама блогера попыталась незаметно проползти во время прямого эфира и рассмешила всех - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видео со стримером, в прямой эфир которого попала его мама, которая наоборот хотела остаться незамеченной. Об этом передает medialeaks.ru.
Джейми Пайн ведет блог и регулярно проводит стримы на Twitch, посвященные программированию. Во время одного из таких прямых эфиров он спокойно общался с подписчиками, когда вдруг в комнате появилась его мама, которой очень понадобилась книга из книжного шкафа, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Она попыталась проползти за креслом, но это было очень заметно. В добавок ко всему, женщина встала у книжного шкафа так, что полностью было в кадре.
В итоге ее сын, который сначала просто недоуменно молчал, рассмеялся до слез. Не сдержала смех и мама стримера.
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