В Сети набирает популярность видео со стримером, в прямой эфир которого попала его мама, которая наоборот хотела остаться незамеченной. Об этом передает medialeaks.ru.

Джейми Пайн ведет блог и регулярно проводит стримы на Twitch, посвященные программированию. Во время одного из таких прямых эфиров он спокойно общался с подписчиками, когда вдруг в комнате появилась его мама, которой очень понадобилась книга из книжного шкафа, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Она попыталась проползти за креслом, но это было очень заметно. В добавок ко всему, женщина встала у книжного шкафа так, что полностью было в кадре.

В итоге ее сын, который сначала просто недоуменно молчал, рассмеялся до слез. Не сдержала смех и мама стримера.

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