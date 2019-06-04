Сегодняшний гороскоп таит в себе немало подвохов, и в первую очередь это касается общения с окружающими. Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным "разборкам", придиркам и как результат - обидам и конфликтам с близкими людьми. Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами. А если так и тянет с чем-то разобраться, разберитесь лучше с завалами в квартире - день идеален для генеральной уборки.

Овен

Сегодня Овну не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Овен ни делал, ему следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет - отлично. Гораздо хуже, если Овен не заметит опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня - Овну необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Телец

Сегодня Тельцу следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Телец рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Тельца, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Тельцу следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут строги, но справедливы, - по крайней мере, так им будет казаться. Они будут решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способны приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Близнецов. Звезды гороскопа предупреждают Близнецов о том, что если они действительно хотят добиться результата, им стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими сегодня подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: "Упрекай наедине, а хвали публично".

Рак

Сегодня у Рака есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет его равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Рак будет отлично ладить с окружающими. В разговоре он настроен больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды гороскопа советуют сегодня Раку поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Рака сегодня способна творить чудеса, она - его волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Лев

Сегодня гороскоп дает Льву шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть - логические размышления самого Льва. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, сегодня Льву стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Дева

Сегодня Дева будет педантичной и внимательной, как никогда! От ее пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Деве отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, - к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ей сегодня нелегко найти общий язык - Дева будет настолько погружена в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ей будет нелегко.

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Весам сегодня стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Весы почувствуют облегчение. Впрочем, таким же образом Весы сегодня могут освободиться и от чего-нибудь еще - к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Скорпион

Сегодня в отношениях с людьми многое может раздражать Скорпиона, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Скорпион захочет докопаться до истины - в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя! Звезды гороскопа советуют ему сегодня сосредоточиться на делах, в которых Скорпион все решает сам, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них он будет излучать уверенность в себе и способен достичь неплохих результатов.

Стрелец

Сегодня Стрельцу не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги - есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, сегодня в делах Стрелец не обладает достаточной решимостью - он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что сегодня Стрельцу надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения - со временем это ему пригодится.

Козерог

Сегодня в Козероге может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Козерог может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Водолей

Сегодня Водолей способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком "плюс", так и со знаком "минус". День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Звезды гороскопа советуют ему действовать по формуле: "Чаще пользуйся ушами, чем языком". Последовав этому совету, Водолей сегодня может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут склонны говорить то, что думают, прямо в лицо! И им будет что сказать, ведь день наделяет их способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Рыбам решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

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