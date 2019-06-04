Люди, собравшиеся на одном из пляжей Калифорнии (США), чтобы поучиться "ловить волну", не ожидали, что заведут в этот день необычное знакомство, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Робин Фенлон запечатлел, как дружелюбные дельфины решили составить компанию начинающим сёрферам и на некоторое время смешались с толпой людей на досках.

Робин добавил, что вот уже много лет отдыхает на этом пляже, но раньше никогда не видел таких милых сцен.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!