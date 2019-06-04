Номер участника британского шоу Britain's Got Talent ("Британия ищет таланты") Джонатана Гудвина (Jonathan Goodwin) взволновал членов жюри и зрителей. Об этом пишет Metro.

Гудвин залез внутрь стеклянного контейнера, который впоследствии повис над сценой и начал наполняться гравием. Иллюзиониста полностью засыпало, после чего на протяжении еще нескольких секунд его не было видно и слышно. Присутствующие в студии спасатели вышли на сцену и приготовились вызволять мужчину, однако в этот момент из гравия показалась его рука. Затем под аплодисменты зрителей Гудвин появился перед залом в полный рост, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Одна из судей - Алиша Диксон (Alesha Dixon) - назвала представление иллюзиониста нереальным. "Это плохо влияет на мои нервы. Ты можешь стать следующим Дэвидом Блейном", - сказала она. "Невероятно! Мне каждая секунда понравилась", - описала свои ощущения от номера другая судья - Аманда Холден (Amanda Holden).

Зрители также были поражены номером Гудвина. "Он провел в контейнере так много времени, у меня дыхание перехватило!" - поделился своими эмоциями один из юзеров Twitter. "Я был уверен, что он умер в прямом эфире" - написал другой. "Так неприятно, но завораживающе", - отметил McGL83.

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