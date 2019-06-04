Пол Эванс, житель города Уолсалл (графство Стаффордшир, Британия), гуляя со своим домашним питомцем - котом по кличке Билл, оказался в центре разборки между непримиримыми соперниками, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Соседская овчарка явно не отдавала себе отчёт о последствиях атаки на в разы уступающего ей в размерах кота.

Пёс, совершив нападение, вынужден был спасаться бегством от разъярённого хищника и его хозяина, вооружённого шваброй.

Но овчарка, в связи с появлением на месте боя своей хозяйки, решила реабилитироваться, правда было уже поздно. Пушистый обидчик успел забраться на дерево и с чувством собственного превосходства, наблюдал сверху за скулящим псом.

Позже, Пол и его жена Клэр, опубликовавшие видеоролик в сети, не могли поверить, что их обычно кроткий кот, напал на собаку, в четыре раза больше его.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!