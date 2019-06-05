Ученые восстановили рецепт одного из первых алкогольных напитков в истории человечества.

Они исследовали молекулы, сохранившиеся на стенках горшков древнейших пивоваров Китая. Как передает Day.Az со ссылкой на МИР24, об этом сообщает PNAS.

Артефакты были обнаружены еще в начале прошлого века во время раскопок заброшенных поселений Линкоу и Гуаньтаоюань (провинция Шэньси).

Археологи обратили внимание на округлые сосуды с узкими горловинами и плотными крышками, так как они оказались очень похожи на современные пивоваренные чаны.

Химический анализ показал, что в них действительно готовились алкогольные напитки. Возраст изделий составил семь-восемь тысяч лет, то есть они относились еще к эпохе неолита.

Ученые давно пришли к выводу, что алкоголь играл важную роль в обществах первых фермеров, но не могли сказать, каким образом его варили.

Новое исследование помогло установить, что для древнего китайского пива использовали большое разнообразие злаков: сорго, пшено, горох, рис, змеевидный огурец, слезник, имбирь, корни лилии и диаскореи.

Главным компонентом было именно сорго, все остальное играло роль вкусовых или лечебных (как имбирь) добавок.

Древние пивовары уже умели использовать солод, но прибегали и к другой технологии - добавлению заплесневевшего зерна и трав. Бактерии, грибки и дрожжи извлекали сахар из злаков и преобразовывали его в этанол.

Последний "рецепт", очевидно, был уникальным для Древнего Китая.

Отмечается, что пиво эпохи неолита получалось слабоалкогольным. Его пили во время ритуальных мероприятий, праздников или поминок, а также, вероятно, в ходе некоторых обрядов.

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