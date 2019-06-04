Основатель Amazon Джефф Безос во вторник, 4 июня, закроет сделку по приобретению пентхауса и двух прилегающих апартаментов в доме на Пятой авеню в центре Нью-Йорка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Mansion Global со ссылкой на близкие к сделке источники.

Совокупную стоимость приобретаемой недвижимости эксперты оценивают примерно в 80 миллионов долларов. Один только пентхаус занимает три этажа здания. Объединенная площадь всех трех квартир - свыше 1,5 тысячи квадратных метров, в общей сложности они насчитывают 12 спален.

Как отмечают риелторы, сделка, заключаемая Безосом, не станет самой дорогой на нью-йоркском рынке недвижимости в 2019 году: минувшей зимой инвестор Кеннет Гриффин приобрел пентхаус в городе за 240 миллионов долларов.

По информации Mansion Global, Безос потратил несколько месяцев на поиски подходящего дома в Нью-Йорке и в итоге выбрал бывшее фабричное здание, возведенное в 1912 году и перестроенное в жилой комплекс в 2015-м. Всего в нем около полусотни квартир.

Джефф Безос возглавляет рейтинг богатейших бизнесменов планеты по версии Forbes. За год к марту 2019-го Безос разбогател на 19 миллиардов долларов, его состояние тогда оценивали в 131 миллиард. В апреле предприниматель развелся с женой, выплатив ей отступные в размере 36,6 миллиарда долларов. Это не помешало ему остаться в лидерах списка Forbes.

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