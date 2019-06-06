В Сети появилось видео с лосем из казахстанского города Семей, который точно знает ответ на вопрос: как пройти в библиотеку?

Он сорвал занятия в одном из колледжей, пробравшись в здание через окно. Все прибежали посмотреть на гостя с телефонами в руках. Вначале люди немного испугались, но очень быстро поняли: этот огромный лось не способен причинить вред окружающим, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По крайней мере на вид он показался всем слишком интеллигентным. Почти час он провел вот в этой позе, задумчиво глядя в пустоту. А потом так же спокойно вышел опять в окно. И вернулся домой, в сосновый бор, который находится неподалеку.

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