26 потрясающих фото, которые доказывают, что мы — песчинки в этом мире
Человек, барахтаясь в вихре своих проблем, обрастает чувством важности. Он решает задачи, которые ему кажутся очень значительными, трудными, не для всех подъемными. И чем серьезнее он к ним относится, тем более значительным себя чувствует.
Но стоит ему попасть на открытое пространство природы, увидеть несоразмерность своих проблем со всепланетными, как сразу пропадает и спесь, и чрезмерное беспокойство за мелкие неурядицы в повседневной и личной жизни.
Почувствовать себя песчинкой и одновременно гармоничной частью одного целого вполне возможно. Следующие фото наглядно демонстрируют положение человека, которому захотелось уединиться в безлюдных уголках планеты, а природа приняла его.
Масфилд, Викторианские Альпы, Австралия
Дерево, способное удержать на своих ветвях сотни человек.
Исландия приняла в свои объятия.
Будущий урожай на холмах создает неимоверные пейзажи.
Доломитовые Альпы, Италия.
В Исландии разразилось небо.
Бедленд в Национальном парке Долина Смерти, Калифорния, США.
Шелтер Ков, Калифорния, США.
Остров Скай в архипелаге Внутренние Гебриды на западе Шотландии.
На таких тучах можно и уснуть как на огромной перине.
Хейнс, Аляска, США.
Позитано, Италия.
Вот что называется "дойти до края света".
Язык Тролля - каменный выступ на горе Скьеггедаль, Норвегия.
Национальный парк Арчес, штат Юта, США.
На вершине мира.
Водопад Абика, штат Орегон, США.
Краевиды Исландии.
На гребне песчаной волны.
Березки Беларуси.
Путь в сказку.
Созданный природой дом изо льда.
Крконоше, Польша.
Под защитой леса.
Встреча нового дня.
Засмотришься на великолепие и мощь природы - и наступит умиротворение. Она совершенна и прекрасна в своей первозданности. К сожалению, человек не всегда бережливо относится к той самой природе, засоряет продуктами своей жизнедеятельности, истощает ее, пытается переделать. Всё это оборачивается негативными последствиями в виде экологических катастроф.
Лучший способ почувствовать себя частью Вселенной - отправиться в одиночное пешее путешествие. Тогда всё внимание сконцентрируется на отношениях не со спутниками, а с окружающей средой. В благодарность за это она откроет свои секреты и научит понимать себя, точно как в книге Пауло Коэльо "Алхимик".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре