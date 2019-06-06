Человек, барахтаясь в вихре своих проблем, обрастает чувством важности. Он решает задачи, которые ему кажутся очень значительными, трудными, не для всех подъемными. И чем серьезнее он к ним относится, тем более значительным себя чувствует.

Но стоит ему попасть на открытое пространство природы, увидеть несоразмерность своих проблем со всепланетными, как сразу пропадает и спесь, и чрезмерное беспокойство за мелкие неурядицы в повседневной и личной жизни.

Почувствовать себя песчинкой и одновременно гармоничной частью одного целого вполне возможно. Следующие фото наглядно демонстрируют положение человека, которому захотелось уединиться в безлюдных уголках планеты, а природа приняла его.

Масфилд, Викторианские Альпы, Австралия

Дерево, способное удержать на своих ветвях сотни человек.

Исландия приняла в свои объятия.

Будущий урожай на холмах создает неимоверные пейзажи.

Доломитовые Альпы, Италия.

В Исландии разразилось небо.

Бедленд в Национальном парке Долина Смерти, Калифорния, США.

Шелтер Ков, Калифорния, США.

Остров Скай в архипелаге Внутренние Гебриды на западе Шотландии.

На таких тучах можно и уснуть как на огромной перине.

Хейнс, Аляска, США.

Позитано, Италия.

Вот что называется "дойти до края света".

Язык Тролля - каменный выступ на горе Скьеггедаль, Норвегия.

Национальный парк Арчес, штат Юта, США.

На вершине мира.

Водопад Абика, штат Орегон, США.

Краевиды Исландии.

На гребне песчаной волны.

Березки Беларуси.

Путь в сказку.

Созданный природой дом изо льда.

Крконоше, Польша.

Под защитой леса.

Встреча нового дня.

Засмотришься на великолепие и мощь природы - и наступит умиротворение. Она совершенна и прекрасна в своей первозданности. К сожалению, человек не всегда бережливо относится к той самой природе, засоряет продуктами своей жизнедеятельности, истощает ее, пытается переделать. Всё это оборачивается негативными последствиями в виде экологических катастроф.

Лучший способ почувствовать себя частью Вселенной - отправиться в одиночное пешее путешествие. Тогда всё внимание сконцентрируется на отношениях не со спутниками, а с окружающей средой. В благодарность за это она откроет свои секреты и научит понимать себя, точно как в книге Пауло Коэльо "Алхимик".

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