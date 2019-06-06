Некоторые звезды так устают от внимания, что предпочитают игнорировать своих поклонников. Но этот парень не такой. "Я не звезда. Звезда - это шар раскаленного газа", - говорил о себе Элайджа Вуд. В это охотно веришь, глядя, как простецки и весело ведет себя с многочисленными фанатами вечно юный актер. С немалой долей самоиронии всеми любимый хоббит фотографируется с поклонниками и часто готов подыграть им, чтобы селфи получилось действительно эпичным.

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