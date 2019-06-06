2 людей, которые обнаружили своих близнецов на полотнах в Лувре
Говорят, у каждого человека есть двойник. Просто его сложно отыскать. Живет себе где-то на другом конце земного шара и не подозревает, насколько крутая фотография могла бы пополнить его инстаграм. Хотя некоторые, бывает, встречают человека, очень похожего на себя. Но такая удача не идет ни в какое сравнение с тем, когда двойник обнаруживается на картине в музее. Тут впору задуматься о своем благородном происхождении.
"Нашел своего двойника в Лувре - граф Иньиго Мелчо де Веласко"
"На картине я чуть моложе"
"Мой друг - путешественник во времени"
"Близнец из прошлого"
"Я - король Генрих VIII"
"Пошел в музей, а тут такое"
"Увидел себя на картине, гуляя по Метрополитену"
"Случай в Музее науки в Тренто, Италия"
"Все еще не верите в перерождение душ?"
"Я даже немного испугалась"
"Лицом к лицу с самим собой"
"Моя прапрапрабабушка"
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