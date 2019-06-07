Сегодня гороскоп обещает шквал эмоций. И у вас, и у окружающих то и дело будет возникать соблазн действовать необдуманно, поддаваясь сиюминутным порывам. Любовь, работа, бизнес, общение, - сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери. Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными столкновениями с окружающими.

Овен

Сегодня отличительной чертой гороскопа Овна является то, что он сумеет, если захочет, произвести впечатление на нужных людей! События могут помочь Овну выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, Овну сегодня достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.

Телец

Сегодня Телец рискует оказаться против своей воли втянутым в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться им манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Тельца попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную ему роль. Или же поделятся с ним слухами и догадками для того, чтобы он разнес эту информацию дальше. Так или иначе, звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня держаться в стороне от чужих дел - и чем дальше, тем лучше.

Близнецы

Сегодня Близнецов способен закружить водоворот общения и эмоций! Они будут в приподнятом настроении и способны на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт - все это сегодня вполне характерно для Близнецов. Звезды гороскопа предупреждают Близнецов о том, что как бы им ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.

Рак

Сегодня Рак рискует столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на него, а может, Рак сам ощутит завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды гороскопа советуют Раку сегодня избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем его собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.

Лев

Сегодня практически в любых делах Львом будет двигать здоровый азарт! При этом ему не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Льва будет выражаться в его желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Льва во всем - в работе, в быту, в любви, делая выше его результаты, а значит, и шансы стать первым!

Дева

Сегодня события дня вполне способны поставить Деву в тупик, поставить перед ней замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день - день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Дева сегодня ни хотела проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Девы просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция - сегодня она будет у Девы на высоте, делая ее невероятно проницательной.

Весы

Сегодня день склоняет Весы попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Весов есть любимый человек, им стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же Весы одиноки, они будут нараспашку открыты для знакомств и смелых экспериментов! Кроме того, сегодня Весы могут отлично проявить себя в творчестве: их правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Ему будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Скорпиона может отвлекать все вокруг - окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Скорпион все-таки возьмется, способны валиться у него из рук. Звезды гороскопа советуют сегодня Скорпиону не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Ему стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Стрельца! Фортуна повернется к нему своим улыбчивым лицом, так что Стрельцу стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Стрельцу повезет в любви или он получит деньги, на которые не рассчитывал, а может быть, его порадуют какие-то хорошие новости. Если же Стрелец собирается осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня, чем сегодня, ему для этого не найти.

Козерог

Сегодня переполнить чашу терпения Козерога будет не сложно - она у него меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Козерог и внимания бы не обратил, сегодня способны вмиг вывести его из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Козерога не выплеснулись на чью-то голову, ему стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее - попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Козерога безмятежностью.

Водолей

Сегодня окружающим трудно ожидать от Водолея логичных поступков: практически все, что он делает, будет продиктовано такими железными аргументами, как "хочу" и "не хочу". На протяжении дня Водолей будет находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги ему и самому нелегко будет объяснить! Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Водолею стоит сегодня прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: их бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Рыбы будут не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание они могут уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что если Рыбы сегодня удержат свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для них интересным, насыщенным и ярким!

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