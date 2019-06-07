Каждая женщина мечтает встретить сильного, храброго и решительного мужчину, который бы стал ее спутником жизни и решал ее всевозможные проблемы, а не создавал их.

В современной жизни слабые мужчины встречаются гораздо чаще, чем сильные и мужественные храбрецы. Женщинам приходится лишь довольствоваться мечтающим о характере мачо, мужчиной, а сильной быть самой.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Чтобы не попасть в сети слабого мужчины необходимо знать несколько признаков, выдающих их.

Сильная настойчивость и зависимость. Если мужчина занимает все свободное время женщины, пишет ей без остановки смс, звонит по несколько раз за день, значит он не уверен в себе и в своих возможностях. Мужчина исполняющий каждую женскую прихоть считается слабым, так как не имеет своей точки зрения и не в состоянии отказать и аргументировать свой отказ, так как боится быть отвергнутым.

Ревность. Слабый мужчина будет постоянно ревновать женщину. Ревность говорит о том, что у мужчины низкая самооценка, неуверенность в себе и куча комплексов, а значит он слабый.

Отсутствие друзей и увлечений. У закомплексованного и замкнутого мужчины маленький круг общения. Обычно у такого мужчины имеется парочка таких же слабых приятелей, которые сутулятся и стесняются разговаривать. А увлечения вполне себе заменяются компьютером и плеером в ушах.

Обидчивость. Уверенный в себе мужчина умеет посмеяться над собой и не станет обижаться на критику. Если мужчину обижает любое высказывание в его адрес, он слаб, неуравновешен и психически болен.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!