Примечательно, что этот статус может иметь один и тот же человек - при условии, что будет раскрыт спецслужбами одного государства, работая в интересах другого.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru

Корысть как разделительная черта

Ветеран советской контрразведки Игорь Дамаскин в своей книге о разведке и шпионаже разъясняет разницу между шпионами и разведчиками просто. По Дамаскину, разведчик - это штатный сотрудник спецслужбы того или иного государства, для которого такая работа - основная и единственная специальность на всю жизнь, призвание. Даже если он трудится в чужой стране под "крышей" журналиста, дипломата или представителя какой-либо другой профессии.

Шпион - это вражеский разведчик, часто - гражданин страны, чьи интересы он предает, передавая секретную и особо секретную информацию зарубежным спецслужбам. Однако шпионом он является только с точки зрения государства, против которого работает, для страны-"получателя" ценных сведений это агент разведки.

У профессионального разведчика один мотив - служебный долг. У шпионов объяснений того, чем они занимаются, может быть множество, и корысть - не единственное из них, хотя и чаще всего встречающееся. Шпионами нередко движет чувство мести за что-либо, боязнь быть скомпрометированными, идеологические и другие соображения. В этом, по мнению Дамаскина, состоит глубокое различие между разведчиками и шпионами, выполняющими одну и ту же работу - добывающими тайные сведения о противнике. Статус разведчика почетен, его образ героизирован в кино и литературе. Шпионы же презренны в любой стране и при любом политическом режиме.

Юридическое подразделение: в международном праве

Помимо морально-этического, есть и юридическое разграничение этих двух терминов, предусмотренное международными гуманитарным правом. Один из субъектов этого права - Гаагская конвенция 1907 года. В статьях XXIX приложения IV и 26 Дополнительного протокола I конвенции довольно четко разделяется шпионаж и разведывательная деятельность. Речь, правда, идет о военном времени. Шпион во время войны - это человек, тайно или обманным способом добывающий сведения для противника. Для подобных лазутчиков при их разоблачении применяются соответствующие нормы уголовного права, действующие в государстве, против которого те шпионили.

Разведчик, согласно Гаагской конвенции, - это военнослужащий противника, одетый в военную форму своей армии в момент сбора информации на территории, занятой противоборствующей стороной. Военный разведчик не скрывается под маской "местного жителя" и не прибегает к другим способам обмана для добычи интересующих его сведений. Только в этом случае при поимке де-юре он получает статус военнопленного. Иначе "засланного казачка" причисляют к шпионам со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

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